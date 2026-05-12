Neues Ortungssystem bei der Polizei im Einsatz

Das sogenannte AML-System hilft Einsatzkräften dabei, Menschen in Not schneller zu finden. Bei der Feuerwehr wird die Technik bereits seit etwa zwei bis drei Jahren genutzt - jetzt kommt sie auch bei der Polizei NRW sowie in Hagen zum Einsatz. Das System funktioniert nur bei Notrufen über das Mobilfunknetz und ausschließlich über die 110.