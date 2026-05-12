Neues Ortungssystem bei der Polizei im Einsatz
Das sogenannte AML-System hilft Einsatzkräften dabei, Menschen in Not schneller zu finden. Bei der Feuerwehr wird die Technik bereits seit etwa zwei bis drei Jahren genutzt - jetzt kommt sie auch bei der Polizei NRW sowie in Hagen zum Einsatz. Das System funktioniert nur bei Notrufen über das Mobilfunknetz und ausschließlich über die 110.
Veröffentlicht: Dienstag, 12.05.2026 13:24
Über Festnetztelefone ist die Ortung nicht möglich. Sobald ein Notruf eingeht, kann der Standort des Anrufers innerhalb weniger Sekunden übermittelt werden. Dadurch finden Einsatzkräfte den Einsatzort schneller und können schneller helfen. Die Polizei kann die Daten bis zu 60 Minuten lang nutzen. Bewegungsprofile oder dauerhafte Standortverfolgungen werden dabei nicht erstellt. Das Projekt wird aktuell als Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen getestet.