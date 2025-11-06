Neues zur Ebene 2

Inzwischen liegt eine konkrete Planung für den Bereich ohne eine Hochbrücke vor, allerdings müßte eine neue Rampe am alten Arbeitsamt gebaut werden. Am 27. November wird sich der Haupt- und Finanzausschuß genauer mit dem Plan beschäftigen, am 11.12. dann der Rat. Außerdem gibt es noch eine Sondersitzung der Bezirksvertretung Mitte dazu. Mehr Details will die Verwaltung auch noch in einer Pressekonferenz veröffentlichen. Und dann muß so schnell wie möglich der Antrag an die Bezirksregierung in Arnsberg geschickt werden, um die Förderung rechtzeitig zu bekommen.