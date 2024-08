Neugebauer im Zehnkampf auf Medaillenkurs - Warner vorn

Saint-Denis (dpa) - Goldfavorit Leo Neugebauer nimmt beim olympischen Zehnkampf Kurs auf eine Medaille. Nach dem 100-Meter-Lauf knapp über persönlicher Bestzeit arbeitete sich der 24-Jährige im Stade de France im Weitsprung auf Rang zwei vor. Neugebauer landete bei der Saisonbestleistung von 7,98 Metern und blieb als Zweiter nur knapp unter der persönlichen Bestleistung (8,00). Über die 100 Meter war er 10,67 Sekunden gesprintet.

Neugebauer hat nach zwei Disziplinen 1.991 Punkte auf dem Konto. Nur der Kanadier Damian Warner liegt mit 2.042 Zählern vor ihm. Der Olympiasieger von Tokio war in 10,25 Sekunden der schnellste Leichtathlet im Zehnkampf. Im Weitsprung landete er bei 7,79 Metern und war schlechter als der deutsche Rekordhalter.

Kaul mit ordentlichem Start

Der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul liegt nach den ersten beiden Disziplinen mit 1.621 Punkten auf Platz 21. 11,34 Sekunden über 100 Meter waren ein ordentlicher Start, im Weitsprung blieb er in 7,09 Metern deutlich unter seiner Bestleistung von 7,44 Metern.

Kaul zählt zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten, muss sich dafür aber steigern. Als Nummer 1 der Welt ist Neugebauer der Topkandidat für Gold. Bei der WM vor einem Jahr in Budapest war Neugebauer nach Platz eins zur Halbzeit auf Rang fünf zurückgefallen.

Als dritter deutscher Starter belegt Till Steinforth nach 10,52 Sekunden über 100 Meter und 7,61 Metern im Weitsprung Platz sechs. Der 22 Jahre alte Mehrkämpfer vom SV Halle ersetzt den kurzfristig ausgefallenen Manuel Eitel. Eitel hatte wegen einer Corona-Infektion absagen müssen.

Trauriger Mayer nicht am Start

Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer kann beim Ringespektakel in seiner französischen Heimat nicht an den Start gehen. Nach einem Fitnesstest musste er am Donnerstag wegen der Folgen einer Oberschenkelverletzung absagen. Zuletzt hatte schon Weltmeister Pierce LePage aus Kanada seine Olympia-Teilnahme streichen müssen.