NHL: Leon Draisaitl kommt 100-Punkte-Marke immer näher

Eishockey

Los Angeles (dpa) - Dank seines 36. Saisontreffers fehlen dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL nur noch zwei Scorerpunkte zur 100-Punkte-Marke. Der 24-Jährige führt die Scorerliste in der nordamerikanischen Profiliga derzeit an.

Beim 4:2-Auswärtserfolg der Edmonton Oilers bei den Los Angeles Kings, bei denen der frühere Bundestrainer Marco Sturm als Assistenzcoach tätig ist, erzielte Draisaitl das erste Tor. In der Tabelle schoben sich die Kanadier auf den zweiten Platz der Pacific Division.

Mann des Spiels war Rückkehrer Connor McDavid, der aufgrund einer Verletzung zuletzt sechs Mal aussetzen musste und sich nun mit einem Treffer und zwei Vorlagen zurückmeldete.

Ebenfalls mit 4:2 behielten Tobias Rieder und die Calgary Flames die Oberhand. Im Duell bei den Detroit Red Wings stand Rieder etwas mehr als zwölf Minuten auf dem Eis, setzte aber keine nennenswerten Akzente.

Außerdem verlor Verteidiger Korbinian Holzer mit den Anaheim Ducks mit 5:6 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights. Torwart Thomas Greiss musste beim 4:1-Heimsieg der New York Islanders gegen die San Jose Sharks seinem Kollegen Semjon Warlamow den Vortritt lassen.