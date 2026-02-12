NHL-Stars führen Eishockey-Team zu Olympia-Auftaktsieg

Mailand (dpa) - NHL-Weltklasse als Unterschied: Die Topstars Leon Draisaitl und Tim Stützle haben das deutsche Eishockey-Team zum erhofften Olympia-Auftakterfolg geführt. Gegen Dänemark gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag in Mailand verdient mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Ottawas Stürmerstar Stützle gelang dabei ein Doppelpack (25. Minute/31.). Kapitän und Ausnahmestürmer Draisaitl hatte Deutschland bereits nach 23 Sekunden in Führung gebracht. Für die Dänen traf nur Nordamerika-Profi Oscar Mölgaard (14.) von den Coachella Valley Firebirds aus der AHL.

Nach dem Auftaktsieg kommt es am Samstag zum deutschen Doppel-Spieltag bei den Winterspielen: Um 12.10 Uhr steht für die Kreis-Auswahl das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland an. Anschließend spielen die deutschen Frauen ihr Viertelfinale gegen Kanada (16.40 Uhr/beides ARD und Eurosport).

Die Männer hatten beim ersten Schritt in Richtung Viertelfinale auch einige Probleme zu bewältigen, lösten diese aber letztlich mit Bravour. «Wir sind ja nicht ganz blöd. Wir wissen auch, wer in unserer Gruppe die Favoriten sind und wen man eher schlagen sollte», hatte Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm von Minnesota Wild vor dem Spiel gesagt.

NHL-Stars überzeugen

Den angesprochenen Pflichtsieg verdiente sich das Team dank individueller Stärke im Sturm und einem glänzenden Torhüter Philipp Grubauer von Seattle Kraken. Schon der Start ins Spiel war traumhaft aus deutscher Sicht. Mit Volldampf leitete Draisaitl den ersten Angriff ein und traf auf Vorlage seines alten Kumpels aus Kindertagen Frederik Tiffels. Der Großteil der knapp 4.000 Zuschauer in der kleineren Olympia-Eishalle auf dem Mailänder Messegelände war verzückt. Draisaitl selbst musste über seinen Olympia-Einstand lachen.

Neben dem 30-Jährigen gaben auch acht weitere in Nordamerika beschäftigte Profis ihr Olympia-Debüt. Die NHL hatte erstmals seit 2014 wieder ihren Spielern die Freigabe für Winterspiele erteilt. Dies sorgt in Mailand für ein Spektakel-Turnier der Extraklasse. Der deutsche Kader gilt als der beste überhaupt in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bundes. Neben Draisaitl gehören auch Stützle, Moritz Seider und Grubauer zur NHL-Spitze. Der 24 Jahre alte JJ Peterka ist auf dem Weg dorthin.

Abwehr fällt im Vergleich zur Offensive wie erwartet ab

Allerdings arbeiteten sich die ebenfalls stark besetzten Dänen noch im ersten Drittel zurück ins Spiel. Dies lag nicht an den aktuell vier NHL-Spielern im dänischen Kader allein. Die Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Abwehr bewahrheiteten sich schnell. Im Vergleich zur starken Offensive fiel die Verteidigung doch stark ab. Der Spielaufbau ließ arg zu wünschen übrig.

Insbesondere das Berliner Abwehrduo Jonas Müller und Kai Wissmann wirkte beim Hochgeschwindigkeits-Eishockey überfordert und leistete sich erschreckend viele Fehlpässe. Wissmann hatte trotz einer monatelangen Verletzung und nur vier Ligaspielen vor dem Olympia-Start einen Kaderplatz vom Bundestrainer erhalten. Zumindest gegen Dänemark war der 29-Jährige aber noch weit von seiner Topform entfernt. Ein doppelter individueller Patzer von NHL-Stürmer Joshua Samanski (Edmonton) und dem ansonsten starken Goalie Grubauer sorgte schließlich für den nicht unverdienten Ausgleich.

Erster Treffer für Stützle

Die individuelle Offensivpower der NHL-Profis brachte das Momentum aber zurück. Mit einer tollen Direktabnahme erzielte Stützle auf Vorarbeit von Peterka seinen ersten Treffer im Nationaltrikot überhaupt. Eine Augenweide war auch weiterhin Draisaitl, der unnachahmlich den Puck behauptete und kaum zu stoppen war.

Und wenn, dann nur durch Fouls. Daraus resultierte zur Spielmitte eine Überzahlsituation, in der die deutsche Auswahl all seine NHL-Stürmerstars aufs Eis brachte. Es dauerte 21 Sekunden ehe Draisaitl, Stützle, Peterka und Co. wieder zuschlugen. Einen Stützle-Schuss lenkte Dänemarks Verteidiger Oliver Lauridsen ins eigene Netz. Den Vorsprung brachte die Kreis-Auswahl danach souverän über die Zeit.