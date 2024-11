«Nicht schlimm»: Bayerns Kane nicht schwerer verletzt

Dortmund (dpa) - Starstürmer Harry Kane hat sich im Bundesliga-Topspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund ersten Aussagen zufolge nicht schwerer verletzt. «Er hat gemerkt, dass was im Oberschenkel ist, er sagte aber auch, das war jetzt nicht schlimm», berichtete Sportchef Max Eberl nach dem 1:1 am Samstagabend. Genauere Aussagen könnten erst am Sonntag oder Montag getroffen werden.

Der 31 Jahre alte Kane war nach gut einer halben Stunde ausgewechselt worden. Der Engländer hatte sich auf den Rasen fallengelassen und sofort angezeigt, dass etwas nicht stimmt. Für Kane wurde Thomas Müller eingewechselt. «Er sagte, dass es nicht so schlimm ist», sagte Trainer Vincent Kompany beim Sender Sky und verwies auf die Untersuchung: «Dann wissen wir mehr.»