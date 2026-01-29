Anzeige
Niclas Pieczkowski fiebert mit
Morgen Abend spielt die Deutsche Handball-Nationalmannschaft um das EM-Finale. Eintracht-Rückraum Niclas Pieczkowski kennt das Gefühl. Der gebürtige Hohenlimburger gehörte 2016 zum Team, das sensationell in Polen Europameister wurde.

Veröffentlicht: Donnerstag, 29.01.2026 14:10

Damals auch dabei: die aktuellen Nationalspieler - Torwart Andreas Wolff und Rune Dahmke. Niclas Pieczkowski sieht gute Chancen für unsere Mannschaft. 

Chancen
In Sachen EM-Titel sagt der Eintracht-Spieler: an Dänemark geht kein Weg vorbei.

