Nie mehr Zulassungsstelle

Das System heißt I-KFZ, und man kann über einen Link auf der Internetseite der Stadt Hagen dort hin. Man kann dort online ein Auto neu zulassen, umschreiben, abmelden und wieder zulassen. Das heißt: In vielen Fällen muss man nicht mehr zur Zulassungsbehörde.

Allerdings braucht es ein paar Voraussetzungen. Der Personalausweis muss für die Onlineausweisfunktion freigeschaltet sein, man braucht eine entsprechende PIN und die App "Ausweis-App" - oder auch ein Kartenlesegerät. Außerdem muss man Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein und eine elektronische Versicherungsbestätigung (kurz: eVB) bei der Hand haben.

Für erste ist ein Besuch auf der Internetseite www.hagen.de/zulassung hilfreich.