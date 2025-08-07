Navigation

Niederlage für abgeschobene jesidische Familie vor Gericht

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 18:53

Eine gut integrierte jesidische Familie aus Brandenburg wird in den Irak abgeschoben. Viele Menschen setzen sich für die Kinder ein. Doch ein Gericht entscheidet anders.

Verwaltungsgericht Potsdam
© Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Abschiebung in den Irak

Potsdam (dpa) - Die in den Irak abgeschobene jesidische Familie hat nach einer Gerichtsentscheidung keine Möglichkeit zur Rückkehr nach Deutschland. Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat es im Eilverfahren abgelehnt, Deutschland zu einer Rückholung zu verpflichten. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte ein Gerichtssprecher mit. 

Die Familie mit vier minderjährigen Kindern hatte mehrere Jahre in Lychen in der Uckermark gewohnt. Sie war am 22. Juli in den Irak abgeschoben worden. Am selben Tag hob das Verwaltungsgericht Potsdam wegen eines Eilantrags zwar die Ausreisepflicht der Familie auf, die Abschiebung lief da aber bereits. In der vergangenen Woche wies das Gericht die Klage der Familie gegen die Ablehnung ihres Asylantrags von 2023 ab. 

Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit. Der Bundestag hatte 2023 Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Jahr 2014 an den Jesidinnen und Jesiden als Völkermord anerkannt.

© dpa-infocom, dpa:250807-930-887233/1

Weitere Meldungen

Anklage fordert lebenslange Haft für Mannheimer Messertäter

Politik Tausende sahen das Video seiner Tat im Netz: Der Afghane Sulaiman A. stach 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz auf sechs Menschen ein, ein Polizist starb später.

Auftakt Staatsschutzverfahren wegen Messerangriff in Mannheim

Wann das Ausspähen mit Staatstrojanern verfassungswidrig ist

Politik Zur Aufklärung von Straftaten dürfen Ermittler teils verschlüsselte Nachrichten mitlesen und heimlich Handys durchsuchen. Das Bundesverfassungsgericht setzt dafür nun neue Grenzen.

Illustration - Computer-Hacker

Christina Block trennt sich von ihrem Verteidiger Otmar Kury

Panorama Seit Beginn der Ermittlungen gegen Christina Block wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer jüngsten Kinder hat Otmar Kury sie verteidigt.

Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
skyline