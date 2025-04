Niederlage in Überzahl: Bochum-Tiefschlag gegen Augsburg

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat gegen den FC Augsburg in Überzahl verloren und den nächsten herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking unterlag dem FCA unglücklich mit 1:2 (0:1). Für den VfL war es die vierte Niederlage in Serie. In der Tabelle bleiben die Bochumer Vorletzte.

Vor 25.048 Zuschauern im Ruhrstadion erzielten Samuel Essende (16.) und der eingewechselte Mert Kömür (90.) die Tore für die Gäste. Philipp Hofmann hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (60.). In der 81. Minute sah Augsburgs Arne Maier die Rote Karte.

Anders als die Bochumer haben die Augsburger mit dem Tabellenkeller in dieser Saison nichts zu tun. Der FCA kann nun auch rechnerisch nicht mehr absteigen und stattdessen vom Europapokal träumen. Zum achten Mal nacheinander blieben die bayerischen Schwaben auf fremdem Platz ungeschlagen. Eine solche Serie war ihnen zuvor bisher erst einmal in ihrer Bundesliga-Geschichte gelungen.

Augsburg macht früh Druck

Augsburg übernahm früh die Kontrolle und ließ den Ball gut laufen. Die Gäste präsentierten sich energisch in den Zweikämpfen und provozierten Bochumer Fehler.

Einen solchen nutzten sie zur schnellen Führung. VfL-Stürmer Georgios Masouras verlor den Ball am eigenen Strafraum. Alexis Claude-Maurice schaltete schnell, Essende schoss und abgefälscht von Bernardo flog der Ball ins Tor.

Bochum mühte sich um eine Reaktion und wäre tatsächlich fast schnell zum Ausgleich gekommen. Matus Bero setzte Felix Passlack ein, doch der Außenbahnspieler verfehlte das Tor um Zentimeter (20.).

Bochum steigert sich

Der Revierclub kam nun etwas besser ins Spiel, ohne dabei fußballerisch zu brillieren. Nach einer Ecke prüfte Ibrahima Sissoko Augsburgs Torwart Finn Dahmen per Kopf. Mit einer klasse Parade bewahrte der Keeper sein Team vor dem Ausgleich. Auf der anderen Seite hatte Kristijan Jakic die Chance, den Vorsprung auszubauen. Bochums Innenverteidiger Ivan Ordets rettete jedoch artistisch knapp vor der Linie.

Aus der Pause kam der VfL mit viel Power. Die Gastgeber setzten sich in der Augsburger Hälfte fest. Bei einem guten Masouras-Freistoß war Dahmen zur Stelle, ein Sissoko-Kopfball landete auf der Latte und einen Distanzschuss von Hofmann klärte Dahmen zur Ecke. Den verdienten Ausgleich konnte der starke Torwart letztlich aber nicht verhindern. Per Kopf traf Hofmann zum 1:1.

Augsburgs spätes Glück

Angefeuert von seinen enthusiastischen Fans machte der VfL weiter Druck. Ordets verfehlte die Führung nur ganz knapp. Nachdem Schiedsrichter Martin Petersen dem eingewechselten Maier für ein rüdes Foul nach Ansicht der Videobilder Rot gezeigt hatte, deutete alles auf eine große Bochumer Schlussoffensive hin. Stattdessen traf Augsburgs kurz zuvor eingewechselter Kömür.