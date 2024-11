Niederlande-Sieg von Drama um Szalai überschattet

Ein medizinischer Notfall prägt das Spiel der Niederlande gegen Ungarn. In den Anfangsminuten bricht Ungarns Co-Trainer Adam Szalai an der Seitenlinie zusammen. Am Ende gewinnt die Heimelf klar.

© Bart Stoutjesdijk/ANP/dpa