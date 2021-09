Niedersachsen wählt Kommunalparlamente neu

Wahlen

Hannover (dpa) - In Niedersachsen sind an diesem Sonntag rund 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger bei den Kommunalwahlen zur Stimmabgabe aufgerufen. Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich beim Gang zur Urne in seiner Heimatstadt Hannover optimistisch für die Ergebnisse seiner Partei.

Die SPD sei «in Niedersachsen in allen Teilen sehr verwurzelt», so der Regierungschef. «Hinzu kommt bekanntlich ein günstiger Bundestrend, so dass ich auf ein gutes Ergebnis hoffe». Zwei Wochen vor der Bundestagswahl liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Umfragen vor der Union mit Kandidat Armin Laschet (CDU).

CDU auf kommunaler Ebene bislang stärkste Kraft

Bei den Kommunalwahlen wird über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage entscheiden. Zudem werden in einigen Kommunen neue Bürgermeister und Landräte direkt gewählt. Die CDU ist auf kommunaler Ebene seit rund 40 Jahren stärkste Kraft in Niedersachsen. Sie liegt nach Angaben des Landesamts für Statistik seit 1974 bei den Gemeindewahlen und seit 1981 bei den Kreiswahlen vorne.

Zwei Stunden nach Öffnung der Lokale lag die Wahlbeteiligung am Sonntag bei 6,2 Prozent. Vor fünf Jahren war sie zu diesem Zeitpunkt mit 6,6 Prozent etwas höher gewesen. Wie eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung am Sonntag betonte, sind die Zahlen aber nur eingeschränkt vergleichbar - in der Erhebung wird nur jeder Gang ins Wahllokal, nicht aber die Briefwahl berücksichtigt. Wegen der Corona-Pandemie haben überdurchschnittlich viele Menschen per Brief abgestimmt, wie einige Kommunen bereits mitgeteilt hatten.

