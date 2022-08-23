Im schlimmsten Fall könnte der Streit direkte Auswirkungen auf gesetzlich Versicherte haben. Sollten sich Krankenkassen und Kommunen nicht einigen, drohen Eigenanteile von mehreren hundert Euro pro Einsatz. Wüst warnt eindringlich:

„Niemand darf zögern, den Notruf zu rufen. Wer in Not ist, muss den Notruf rufen. Punkt.“

Es sei inakzeptabel, mit den Ängsten der Menschen zu spielen.