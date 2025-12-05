Nikolaus Foto-Aktion

Der Werkhof Hagen hat heute zu einer Nikolaus-Fotoaktion eingeladen. Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren konnten an dieser Teilnehmen. Die Aktion fand von 13 bis 17 Uhr statt. Die Kinder sollten verkleidet kommen und sich mit dem Nikolaus fotografieren lassen. Bettina Weinmann ist Teil des Qualitätsmanagements und erklärt wie die Aktion zur Stande gekommen ist.
Die Aktion ist eine Gemeinschaftsaktion vom Werkhof zusammen mit dem Projekt Rückspiel. Das ist ein Projekt was gebrauchtes Spielzeug wieder aufbereitet. Für jedes Kind gab es nach dem Foto eine Tüte mit einem Buch, Kuscheltieren und Schokolade drin. Es gab mindestens drei Gewinner die sich zusätzlich dazu noch ein Spielzeug aussuchen durften. Verkaufsleiter Thorsten Strunden erklärt wie die Fotos ausgewertet werden
Für die Atmosphäre wurde Weihnachtlich geschmückt und Weihnachtsmusik abgespielt. Die Fotos fanden auf einem Sofa neben dem Nikolaus und einem geschmückten Weihnachtsbaum statt. Die Eltern konnten sich währenddessen im Bistro und der Kantine Getränke und Waffeln kaufen. Die gemachten Fotos konnten schließlich auch nachbestellt werden. Geschäftsführer Jonas Diefenbacher ist zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion.
Dieses Treffen werden die Kinder so schnell nicht mehr vergessen.