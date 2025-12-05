Nikolaus Foto-Aktion

Der Werkhof Hagen hat heute zu einer Nikolaus-Fotoaktion eingeladen. Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren konnten an dieser Teilnehmen. Die Aktion fand von 13 bis 17 Uhr statt. Die Kinder sollten verkleidet kommen und sich mit dem Nikolaus fotografieren lassen. Bettina Weinmann ist Teil des Qualitätsmanagements und erklärt wie die Aktion zur Stande gekommen ist.