Navigation

Noch ein neuer Job: Verona Pooth rätselt bei «Masked Singer»

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 13:28

Die ProSieben-Show «The Masked Singer» geht in ihre zwölft Staffel - und präsentiert ganz neues Personal. Künftig darf Moderatorin Verona Pooth versuchen, kostümierte Promis zu enttarnen.

Verona Pooth wird Teil der ProSieben-Show «The Masked Singer»
© Georg Wendt/dpa

Fernsehen

Köln (dpa) - Da werden Sie geraten: Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») wird sich künftig in der Show «The Masked Singer» an der Enttarnung maskierter Promis versuchen. Die 57-Jährige werde zusammen mit Komiker Chris Tall Teil des neu formierten Rateteams, kündigte der Sender ProSieben an. Von Folge zu Folge gesellt sich zudem ein wechselnder Rategast zu dem Duo. Die neue Staffel von «The Masked Singer» startet am 8. November.

Pooth hatte erst jüngst das Reality-Format «Villa der Versuchung» (Sat.1) präsentiert und war bei der Show «Schlag den Star» (ProSieben) angetreten. Nun folgt das nächste Engagement. Pooth war in ihrem Leben schon Popsängerin («Ritmo de la Noche»), Schönheitskönigin, mit Dieter Bohlen zusammen und legendäre Figur des Werbefernsehens («Blubb»).

Bei «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. 

Das Rateteam im Studio darf dabei stets die ersten Tipps abgeben. In der Vergangenheit wurde die Besetzung des Panels immer mal wieder verändert. In der elften Staffel hatten Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey feste Plätze inne.

© dpa-infocom, dpa:250924-930-78998/1

Weitere Meldungen

ZDF-Silvesterparty zieht von Berlin nach Hamburg

Kino & TV Millionen Menschen verfolgen im Zweiten traditionell den Jahreswechsel am Brandenburger Tor. Doch der Berliner Senat will das Event nicht mehr bezuschussen.

Silvesterparty in Berlin

Kimmel scherzt über Job-Offerte aus Deutschland - von Raab?

Kino & TV Der US-Entertainer Kimmel ist nach einer Zwangspause zurück im TV.

Stefan Raab

Jimmy Kimmel kehrt mit Appell für Meinungsfreiheit zurück

Politik Die vorläufige Absetzung der Late-Night-Show hat über die USA hinaus hohe Wellen geschlagen und Sorgen um die Meinungsfreiheit geschürt.

TV Jimmy Kimmel
skyline