Noch ein Schritt fehlt: Littler steht im Finale der Darts-WM

London (dpa) - Luke Littler steht bei der Darts-Weltmeisterschaft im Finale und ist damit nur noch einen Schritt von der Titelverteidigung entfernt. Der 18 Jahre alte Engländer gewann sein Halbfinale im Londoner Alexandra Palace deutlich mit 6:1 gegen Ryan Searle. Damit hat Littler bei seiner dritten WM zum dritten Mal das Endspiel erreicht, im Finale trifft der Turnierfavorit und Weltranglistenerste am Samstag auf den Niederländer Gian van Veen.

«Es war sehr gut und ich bin sehr glücklich», sagte Littler nach seinem Finaleinzug bei DAZN. «Wenn dein Gegner immer wieder 140 Punkte, 180 und dann noch mal 140 wirft, dann musst du dich wohlfühlen und das habe ich getan.»

105 Punkte im Durchschnitt

Littler steigerte sich gewaltig, nachdem er gegen den Außenseiter und Weltranglisten-20. zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten war. Sein Durchschnitt lag am Ende bei mehr als 105 Punkten.

Der Engländer Searle, der im Turnierverlauf unter anderem die deutsche Nummer eins Martin Schindler ausgeschaltet hatte, konnte dieses Niveau nicht erreichen und verpasste es, den Favoriten in Bedrängnis zu bringen.

Hochklassiges zweites Halbfinale

Wenig später entschied Europameister van Veen dank eines 6:3-Erfolgs ein hochklassiges und ebenso enges Duell mit dem zweimaligen Champion Gary Anderson für sich. Der 23-Jährige hatte bereits vor dem Start des Halbfinals seinen Landsmann Michael van Gerwen als Nummer eins seines Heimatlandes abgelöst.

Wie Littler lag auch der Weltranglistenzehnte van Veen zunächst zurück, gewann dann aber vier Sätze nacheinander. Der Schotte Anderson, Weltranglistenplatz 14, gab aber nicht auf und kämpfte sich auf 3:4 heran. Die Wende schaffte der Routinier allerdings nicht mehr, weil er die Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich ausließ.