Noch eine Sperrung
Bahnreisende und Pendler brauchen die nächste Monate starke Nerven und viel Zeit. Ende nächster Woche (6. Februar) beginnt nicht nur die Generalsanierung der Bahnstrecke Hagen/Wuppertal/Köln. Dann fahren auch für etwa drei Monate keine Fernzüge mehr aus Hagen in Richtung Berlin.
Veröffentlicht: Donnerstag, 29.01.2026 08:50
Grund für Umwege Richtung Hauptstadt ist eine marode Eisenbahnbrücke in Schwerte. Bei einer Inspektion der 120 Jahre alten Brücke hat sich herausgestellt, dass kurzfristig im größeren Stil an der Bahnstrecke gearbeitet werden muss. Reisende auf dem Weg Richtung Berlin müssen bis Dortmund auf Regionalzüge ausweichen.
Ab April soll es für sechs Wochen aber auch größere Auswirkungen im Regionalverkehr zwischen Hagen, Dortmund und Unna geben. Details seien noch unklar, teilte die Bahn mit.
Die Sperrung der Strecke Hagen/Wuppertal/Köln ist schon länger bekannt Fernzüge werden über Düsseldorf und Essen umgeleitet, im Nah- und Regionalverkehr werden zum Teil Busse eingesetzt.