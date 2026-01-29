Noch eine Sperrung

Grund für Umwege Richtung Hauptstadt ist eine marode Eisenbahnbrücke in Schwerte. Bei einer Inspektion der 120 Jahre alten Brücke hat sich herausgestellt, dass kurzfristig im größeren Stil an der Bahnstrecke gearbeitet werden muss. Reisende auf dem Weg Richtung Berlin müssen bis Dortmund auf Regionalzüge ausweichen.

Ab April soll es für sechs Wochen aber auch größere Auswirkungen im Regionalverkehr zwischen Hagen, Dortmund und Unna geben. Details seien noch unklar, teilte die Bahn mit.

Die Sperrung der Strecke Hagen/Wuppertal/Köln ist schon länger bekannt Fernzüge werden über Düsseldorf und Essen umgeleitet, im Nah- und Regionalverkehr werden zum Teil Busse eingesetzt.