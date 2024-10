Noch einer: Nagelsmann muss auch auf Henrichs verzichten

Herzogenaurach (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Nations-League-Spielen in Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande auch noch auf Benjamin Henrichs verzichten. Der 27 Jahre alte Außenspieler von RB Leipzig leidet an Rückenbeschwerden und verließ das Teamquartier in Herzogenaurach am Mittwochmorgen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Nagelsmann verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung. Henrichs, der erster Ersatzmann für Joshua Kimmich auf der rechten Verteidigerposition gewesen wäre, ist der siebte Ausfall für die Oktober-Spiele. Alle weiteren 22 Spieler im Kader nahmen am Mittwoch am Training in Herzogenaurach teil.

Vor dem Spiel in Zenica an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) hatten kurzfristig bereits David Raum (Sprunggelenk), Jamal Musiala (Hüftgelenk), Kai Havertz (Knie) und Robin Koch (Hüfte) abgesagt. Der monatelang fehlende Stammtorwart Marc-André ter Stegen (Patellasehnenriss) sowie Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung) hatten zuvor gar nicht erst nominiert werden können.