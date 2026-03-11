Noch mehr Lennelauf...

Der Lauf ist in die Parklandschaft rund um das Lennebad eingebettet. Der Rundkurs richtet sich vor allem an Breitensportler: Es gibt Läufe für Schüler, es gibt Walking und Nordic Walking. Außerdem ist ein Start über 5,4 Kilometer geplant - der bewegt sich damit im Rahmen vieler Volksdistanzläufe. Dann stehen noch knappe 11 Kilometer auf dem Programm.

In diesem Jahr kommt noch eine Zusammenarbeit mit Concordia Hagen für den Hagener Laufcup dazu. Die Teilnahme am Laufcup ist kostenfrei - und Wanderer können ab Lennepark eine Tour durch die Hagener Wälder laufen. Auch das kostet nichts.

Der Lennelauf findet zeitgleich mit dem Lenneparkfest der CDU statt - damit gibt es für Aktive und Zuschauer auch Imbissstände und Bühnenprogramm.

Anmeldung: https://my.raceresult.com/379316/