«Nord bei Nordwest»: Hoffnung für Hauke Jacobs

Er ist unbeholfen, ermittelt in der norddeutschen Provinz und hat treue Fans: Der Teilzeitpolizist Hauke Jacobs lockt regelmäßig Millionen Zuschauer an. In seinem neuen Fall ist er noch nicht ganz in alter Form - Fans sollten die Hoffnung aber nicht aufgeben.

© Gordon Timpen (dpa)