Nordamerika-Profi Kühnhackl verstärkt Eishockey-Nationalteam

Nürnberg (dpa) - Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl wird an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga teilnehmen. Der Stürmer stoße als erster Nordamerika-Profi zur am Dienstag beginnenden letzten Vorbereitungsphase zur Auswahl, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

© Jay Laprete (dpa)