Norris rast in Monaco auf ersten Startplatz

Monaco (dpa) - Lando Norris geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Rennen in Monaco. Der 25-jährige Brite fuhr auf dem engen Stadtkurs in 1:09,954 Minuten die schnellste Runde und landete im McLaren in einem packenden Showdown 0,109 Sekunden vor Vorjahressieger und Lokalheld Charles Leclerc im Ferrari. Platz drei belegte der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Norris hat damit gute Aussichten, am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) erstmals in Monaco zu gewinnen. Überholen ist auf den schmalen Asphaltband im Fürstentum nur schwer möglich, die Startposition ganz vorne ist bereits ein großer Schritt zum nächsten Grand-Prix-Triumph. Allerdings wird erstmals eine neue Regel angewendet: Zwei Boxenstopps sind für alle Fahrer Pflicht. Durch mehr taktische Möglichkeiten soll so die Spannung erhöht werden.

Vor dem achten von 24 WM-Läufen führt Piastri in der WM-Gesamtwertung mit 13 Punkten Vorsprung vor Norris. Weltmeister Max Verstappen ist mit 22 Zählern Rückstand Dritter, im Qualifying reichte es nur zu Rang fünf.