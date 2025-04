Norris setzt ein Zeichen: Schnellste Runde des Tages

Dschidda (dpa) - Lando Norris (25) hat mit der schnellsten Runde des Tages auf dem High-Speed-Kurs in Dschidda ein Zeichen gesetzt. Der zuletzt in Bahrain an sich zweifelnde britische Formel-1-Spitzenreiter verwies seinen australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (24) beim Training am Freitag in der schnelleren zweiten Einheit auf den zweiten Platz. Dem Rennsieger vom vergangenen Sonntag und WM-Zweiten fehlten 0,163 Sekunden auf die Bestzeit von Norris.

Verstappen direkt hinter dem McLaren-Duo

Durchaus überraschend nach den Eindrücken des ersten Freien Trainings am heißeren Nachmittag schaffte es Max Verstappen im Red Bull auf Platz drei. «Wir haben massive Änderungen durchgeführt», erklärte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko beim Sender Sky. Auf einer schnellen Runde seien die Autos nun gut. Bei den sogenannten Longruns aber viel zu langsam.

Dennoch gut für Verstappen: Die Qualifikation an diesem Samstag und das Rennen am Sonntag werden wie das zweite Training um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ/Sky) losgehen.

Teamkollege Yuki Tsunoda wurde Trainings-Sechster. Der Japaner, der nach den ersten beiden Saisonrennen Liam Lawson bei Red Bull abgelöst hat, sorgte kurz vor Schluss allerdings für eine Rotphase. Tsunoda berührte erst innen die Streckenbegrenzung, die Radaufhängung ging dabei kaputt und er krachte mit dem Wagen seitlich in die Streckenmauer auf der anderen Seite, ihm passierte aber nichts. «Ich habe die Mauer innen berührt und hatte dann keine Kontrolle mehr gehabt», sagte Tsunoda.

Hülkenberg in den Top Ten

Auf Trainingsrang vier kam Charles Leclerc im Ferrari. Teamkollege und Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der 2021 die Premiere in Saudi-Arabien im Mercedes noch gewonnen hatte, schaffte es deutlich nicht unter die besten Zehn und war über eine Sekunde langsamer als Norris.

Der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg, fuhr im Sauber dagegen auf den achtbaren neunten Rang. Allerdings sind die Trainings-Zeiten immer auch mit Vorsicht zu bewerten, da die Teams und Fahrer unterschiedliche Programme absolvieren können.

Vor dem fünften Grand Prix in diesem Jahr führt Norris in der Gesamtwertung mit drei Punkten Vorsprung vor Piastri. Dritter ist Verstappen, der viermalige Weltmeister hat einen Rückstand von acht Punkten auf Norris.