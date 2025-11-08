Norris startet von vorn – Verstappen nur auf Platz 16

São Paulo (dpa) - WM-Spitzenreiter Lando Norris hat sich den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Brasilien gesichert. Der McLaren-Pilot fuhr in der Qualifikation von São Paulo auf die Pole Position und verwies Kimi Antonelli im Mercedes auf Rang zwei. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari vor dem WM-Zweiten Oscar Piastri im zweiten McLaren. Nico Hülkenberg belegte im Sauber den zehnten Rang.

Weltmeister Max Verstappen kam nicht über Platz 16 hinaus und scheiterte völlig überraschend schon im ersten Durchgang. Im Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) muss der Red-Bull-Pilot nun ein kleines Wunder vollbringen, um nicht entscheidend im Titelrennen zurückzufallen.

Zuvor hatte Norris mit einem Start-Ziel-Sieg im Sprintrennen seine WM-Führung ausgebaut. Weil Piastri nach einem Unfall ausschied, hat der Brite nun neun Punkte Vorsprung. Verstappen liegt 39 Zähler hinter Norris.