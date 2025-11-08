Navigation

Norris startet von vorn – Verstappen nur auf Platz 16

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 20:12

Lando Norris startet beim Formel-1-Rennen in Brasilien von der Pole Position. Max Verstappen muss nach Platz 16 im Qualifying eine Aufholjagd starten.

Großer Preis von Brasilien
© Ettore Chiereguini/AP/dpa

Formel 1

São Paulo (dpa) - WM-Spitzenreiter Lando Norris hat sich den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Brasilien gesichert. Der McLaren-Pilot fuhr in der Qualifikation von São Paulo auf die Pole Position und verwies Kimi Antonelli im Mercedes auf Rang zwei. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari vor dem WM-Zweiten Oscar Piastri im zweiten McLaren. Nico Hülkenberg belegte im Sauber den zehnten Rang.

Weltmeister Max Verstappen kam nicht über Platz 16 hinaus und scheiterte völlig überraschend schon im ersten Durchgang. Im Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) muss der Red-Bull-Pilot nun ein kleines Wunder vollbringen, um nicht entscheidend im Titelrennen zurückzufallen.

Zuvor hatte Norris mit einem Start-Ziel-Sieg im Sprintrennen seine WM-Führung ausgebaut. Weil Piastri nach einem Unfall ausschied, hat der Brite nun neun Punkte Vorsprung. Verstappen liegt 39 Zähler hinter Norris.

© dpa-infocom, dpa:251108-930-266819/3

