Norweger Ruud erster Halbfinalist in New York

New York (dpa) - Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud (23) bezwang den Italiener Matteo Berrettini (26) glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) und qualifizierte sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler.

Dort trifft der French-Open-Finalist entweder auf den Australier Nick Kyrgios oder Karen Chatschanow aus Russland. Im Falle eines Finaleinzugs könnte Ruud nach dem letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres Platz eins der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew übernehmen. Der entthronte Titelverteidiger wird seine Spitzenposition nach dem Achtelfinal-Aus gegen Kyrgios in jedem Fall verlieren.

Bei den Frauen zog Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur als erste Spielerin in die Vorschlussrunde ein. Die Tunesierin setzte sich in ihrem Viertelfinale gegen Ajla Tomljanovic, die in der dritten Runde Tennis-Ikone Serena Williams aus dem Wettbewerb geworfen hatte, mit 6:4, 7:6 (7:4) durch.