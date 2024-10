Notarzt-Einsatz: Elena Miras raus bei «Promi Big Brother»

Köln (dpa) - Reality-Star Elena Miras hat aus gesundheitlichen Gründen den TV-Container von «Promi Big Brother» verlassen müssen. Das teilte der Sender Sat.1 am Freitag mit. Die 32-Jährige sei auch von einem Notarzt betreut worden. «Es geht ihr gut», hieß es. Die «Fürsorgepflicht» lasse es aber nicht zu, sie wieder in den Container zurückkehren zu lassen. «Für Elena ist "Promi Big Brother" damit zu Ende», erklärte Sat.1. Weitere Angaben zu den genauen Umständen machte der Sender zunächst nicht.

Die Reality-Show, in der Promis auf engem Raum zusammenleben, hatte vor rund zwei Wochen begonnen. Miras war dabei Teil einer speziellen Dreieckskonstellation unter den Bewohnern der aktuellen Staffel geworden. Neben ihr zog auch ihr Ex-Partner und der Vater ihres Kindes, der gelernte Kfz-Mechatroniker und Reality-Star Mike Heiter, sowie dessen neue Freundin Leyla Lahouar in das Haus ein. Da die Beziehung zwischen Miras und Heiter, die sich 2017 in der Reality-Show «Love Island kennenlernten, als sehr belastet galt, war fraglich gewesen, wie sie in dem Container in Köln miteinander auskommen würden. Mit der Zeit wuchsen dann die Spannungen, Miras weinte viel. Zuletzt hatte die 32-Jährige gesagt, dass es ihr nicht gut gehe in dem dauerüberwachten Haus. «Ich kann diese Paar-Scheiße nicht mehr ertragen», hatte sie Sat.1 zitiert.

Vor Miras hatten schon einige andere Bewohner den Container verlassen, allerdings nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aufgrund des Abstimmungsverhaltens der Zuschauer. Im Rennen sind unter anderem noch Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse und Schauspielerin Mimi Fiedler. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro Preisgeld.