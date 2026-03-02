NRW beobachtet Lage im Iran-Konflikt

Für NRW-Bürgerinnen und -Bürger, die sich derzeit in der Krisenregion aufhalten, gibt Reul klare Empfehlungen: „Im Moment kann man allen nur raten, ruhig zu bleiben, die Informationsquellen des Auswärtigen Amtes zu nutzen und sich möglichst in Sicherheit zu bewegen.“ Flugmöglichkeiten seien eingeschränkt, und die Koordination der Hilfe liege zunächst bei den Reiseveranstaltern.