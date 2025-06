NRW-Demokratie Wettbewerb

Ob es an mangelnder Aufklärung oder mangelndem Interesse liegt ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich. Der Verein "Mehr Demokratie" versucht aber mit ihrem Wettbewerb NRW-Demokratie beidem entgegenzuwirken. Dabei besuchen sie 50 Schulen in NRW, unter anderem auch vier Schulen aus Hagen, um die Schüler im Rahmen eines Wettbewerbs zu motivieren sich mit dem Thema auseinander zusetzen. Damit hofft Zana Alma, Student und Sprecher für "Mehr Demokratie", dass die Wahlbeteilgung gesteigert wird:

Your browser does not support the audio element.

© Radio hagen

Die Schüler des Kurses arbeiten dabei gemeinsam an einem Projekt, in dem sie über die Wahlen informieren und einen Weg zeigen, wie man Wahlbeteiligung erhöhen könnte. Dabei haben sie viel Freiheit: ob sie dies über Workshops, Social Media oder Flyer machen, ist ihnen dabei nämlich frei gestellt. Nicht nur das die Schüler durch einen Wettbewerb engagierter werden, werden die Workshops bevor die Projektarbeit beginnt, meistens von jungen Sprechern vorgestellt, welche selber mitten in dem Thema stecken. Dadurch das die Sprecher selber noch nicht lange aus der Schule sind, können sie einen guten Draht zu den Schülern aufbauen, glaubt Alma:

Your browser does not support the audio element.

© Radio hagen

Das Projekt kommt bei den Schülern an und die Chance auf einen Gewinn bringt auch einen gewissen Ehrgeiz hervor. Denn nachdem die Workshops an den verschiedenen Schulen abgehalten wurden und alle ihr Projekt abgeschickt haben, wird eine Jury eine Schule als Gewinner aussuchen. Den Schülern des Gymnasiums Hohenlimburg, eine der vier Hagener Schulen in dem Wettbewerb, gefällt die Idee etwas gewinnen zu können:

Your browser does not support the audio element.

© Radio hagen

Die Projektarbeit geht noch über die Sommerferien in die nächste Stufe hinaus. Am 14. September passend zu dem Kommunalwahlen in NRW, ist auch der Tag für die Abgabe der Projektarbeit der Schulen. Teilnehmer sind Schüler der Stufe 10-12 und bewerben konnten sich die interessierten Schulen vorab auf der Website von "Mehr-Demokratie". Den teilnehmenden Stufen wurde auch ein Startgeld von 150 Euro bereitgestellt. Die Preisverleihung wird im Januar stattfinden, nachdem eine Jury alle Projekte geprüft hat.