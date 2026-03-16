NRW führt digitales Schülerfeedback an Schulen ein

Der Testlauf beginnt zunächst auf freiwilliger Basis. Nach Angaben der Ministerin haben bereits viele Schulen Interesse bekundet.

„Wir haben eine Rückmeldung zwischen 700 bis 1000 Schulen, die gesagt haben, sie würden ganz gerne bei so einer freiwilligen Erprobung des Schülerfeedbacks gerne mitmachen.“ Langfristig könnte das Instrument verpflichtend für Schulen werden. Für Schülerinnen und Schüler selbst soll die Teilnahme aber freiwillig bleiben. „Wir können da niemanden zu zwingen.“