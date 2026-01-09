NRW-Handwerk fordert Wachstums-Offensive zum Jahresstart

Ehlert kritisierte die Bundesregierung dafür, dass viele Ankündigungen aus Neujahrsansprachen oder Koalitionsverträgen noch nicht bei den Betrieben angekommen seien. Konkret bemängelte er die fehlende Abschaffung der Bonpflicht, des Sonntagsbackverbots für Bäcker sowie die Stromsteuersenkung, die vor allem Großunternehmen zugutekommt. „Wir brauchen eine grundsätzliche Agenda für Wachstum, die den Mittelstand ins Zentrum stellt“, so Ehlert. Zudem müsse die Politik die Sozialsysteme reformieren, um die Lohnnebenkosten unter Kontrolle zu halten und den Betrieben Planungssicherheit zu geben.