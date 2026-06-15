NRW-Krankenhäuser warnen vor Warken-Sparplänen

Die geplanten Einsparungen im Rahmen des GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes sorgen in Nordrhein-Westfalen für scharfe Kritik. Krankenhauspräsident Ingo Morell beschreibt die Lage als gefährlich für die wirtschaftliche Stabilität der Häuser. Morell sagte in Düsseldorf:

„Das heißt insgesamt müssen die Krankenhäuser 8,6 Milliarden Euro einsparen und davon allein in NRW 2 Milliarden."

Die Kliniken sähen sich bereits heute mit Defiziten konfrontiert, die durch zusätzliche Kürzungen weiter verschärft würden.