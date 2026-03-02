NRW-Kriminalität 2025 im Überblick

2025 wurden in NRW rund 1,36 Millionen Straftaten registriert. Das sind 3% weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote liegt bei 53,7%.

Rückgänge gibt es vor allem bei:

Gewaltdelikten: -1,8% (rund 159.000 Fälle), Aufklärungsquote 84%

Straßenkriminalität: -4%

Raub: -6,4%

Ladendiebstahl: -8%

Wohnungseinbruch: -3%

Taschendiebstahl: -11%

Auch die Kinder- und Jugendkriminalität ist insgesamt gesunken (-7%).

Die Rauschgiftkriminalität ging um 28% zurück - insbesondere im Bereich Cannabis. Cybercrime sank um sechs Prozent.