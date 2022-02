NRW-Kriminalitätsstatistik: Einbruchszahlen auf Rekordtief, Anstieg bei Kinderpornographie

Sowohl bei Wohnungseinbrüchen- und gleichzeitigem Diebstahl als auch bei den Mord- und Totschlagfällen, hat Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Fälle als zuvor zu vermelden. Bei den Einbrüchen sackte der Wert für das Jahr auf ein 40-Jahres-Tief, liegt bei 18.576 Fällen um 70 Prozent niedriger, als noch in 2020.

Bei Mord- und Totschlägen sind in 2021 308 Fälle gemeldet worden, das ergibt im Vergleich zu 2020 ein Minus von 17,2 Prozent.

137-prozentiger Anstieg in Sachen Kinderpornographie

In den Bereichen Kinderpornographie (+ 137,2 Prozent) und sexueller Missbrauch von Kindern (+23,2 Prozent) gab es einen signifikanten Anstieg. "Dieser Zuwachs ist ungeheuer erschreckend", erklärte Reul auf einem anschließenden Pressetermin. Er sagte dazu: "Jedoch ist es nicht so, dass es mehr Pädophilie geben würde, vielmehr unternimmt die Polizei mehr. Jeder Fall, den wir aufdecken und aufklären - und wir klären 90 Prozent der Fälle im Bereich Kinderpornographie auf - führt uns zu weiteren Fällen.“

Im Bereich der Cybercrime gab es nochmals einen starken Anstieg. So ist die Computerkriminalität 2021 um 24 Prozent auf rund 30.115 Fälle gestiegen. "Die Kriminalitätsverschiebung in den digitalen Raum - verstärkt durch die Pandemie - wird auch nach der Pandemie nicht zu stoppen sein", so Reul. Um dieses Phänomen zu bekämpfen, sind in den vergangenen Jahren mehr als 500 neue Stellen geschaffen worden – unter anderem, um Kinderpornographie zu verfolgen. Aber auch die 2021 geschaffene Online-Sachfahndung zur Ermittlung von online angebotenem Diebesgut wurde mit mehr als 100 Stellen ausgestattet.

Wichtig sei in jedem Fall, trotz aller Erfolge in den vergangenen zwei Jahre, sich nicht auszuruhen und Straftäter - sowohl on- als auch offline - angemessen zu bestrafen.

Die Statistiken im Überblick

Für die jeweiligen Kriminalitätsbereiche hat das Land NRW einzelne Grafiken zur besseren Durchschau bereitgestellt.

Autorr: Joachim Schultheis (mit dpa und lt/nrw)