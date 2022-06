NRW-Landtagspräsident André Kuper im Interview

CDU-Politiker André Kuper bleibt Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags. In seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch (01.06.) wählte das Landesparlament den 61-jährigen erneut an seine Spitze. 178 Abgeordnete stimmten mit Ja, 14 mit Nein, drei enthielten sich. Kuper ist seit 2017 Landtagspräsident. Mit ihm hat José Narciandi über gestiegene Rügen im Landtag, das Demokratie-Verständnis im Land NRW und warum die AfD keinen Stellvertreter im Präsidium hat.

© radioNRW