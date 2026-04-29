NRW-Landtagswahl: Ein Jahr vor der Entscheidung

Zum ersten Mal dürfen bei der kommenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auch 16- und 17-Jährige abstimmen - rund 300.000 zusätzliche Wahlberechtigte. Das scheint bei einer Gesamtzahl von 13 Millionen Wahlberechtigten zunächst nicht besonders vier. Aber: Es dürfte den Blick der Parteien auf den Wahlkampf merklich ändern. Themen wie Bildung, Wohnraum und berufliche Perspektiven dürften stärker in den Fokus rücken, weil sie für diese Altersgruppe besonders relevant sind. Auch die Art des Wahlkampfs dürfte sich ändern: Der Wahlkampf wird digitaler und zugespitzter sein und stärker darauf ausgelegt, ob sich aus den Themen digitale Narrative entwickeln lassen.

Gleichzeitig gilt diese Gruppe der Jung- und Erstwähler als politisch weniger festgelegt. Studien zeigen, dass junge Wählerinnen und Wähler häufiger Parteien außerhalb der klassischen Volksparteien wählen. Für CDU und SPD ist das eine Herausforderung - für kleinere oder profiliertere Parteien, wie AfD oder Linke ist eine Chance.