NRW macht Baustellenplanung digital und verbindlich

Verbindliche Meldung für alle Baustellen
Bisher melden nur rund 155 Kommunen und Kreise ihre Baustellen freiwillig über das landeseigene „Traffic Information Center“ (TIC). Mit der Novelle des Straßen- und Wegegesetzes NRW wird die Nutzung der Plattform ab dem 1. Januar 2027 verpflichtend. Das Ziel: Konflikte zwischen Baustellen vermeiden und verlässliche Informationen für Verkehrsteilnehmende bereitstellen.
Frühzeitige Abstimmung reduziert Staus
Das digitale System gleicht eingetragene Baustellen automatisch auf Überschneidungen ab. Behörden können so Bauzeiten anpassen, Maßnahmen bündeln oder alternative Verkehrsführungen planen. Verkehrsminister Oliver Krischer betont: „In Zeiten zahlreicher Baustellen im Stau ist das wichtiger denn je.“
Vorteile für Pendler und Wirtschaft
Nicht nur Pendler profitieren von der besseren Koordination, auch Unternehmen können Lieferketten und Transportwege effizienter planen. Unkoordinierte Baustellen sind ein wachsendes Problem für Produktion und Logistik. Mit TIC sollen Verzögerungen reduziert und Kosten gesenkt werden.
Autor: José Narciandi