NRW macht Baustellenplanung digital und verbindlich

Bisher melden nur rund 155 Kommunen und Kreise ihre Baustellen freiwillig über das landeseigene „Traffic Information Center“ (TIC). Mit der Novelle des Straßen- und Wegegesetzes NRW wird die Nutzung der Plattform ab dem 1. Januar 2027 verpflichtend. Das Ziel: Konflikte zwischen Baustellen vermeiden und verlässliche Informationen für Verkehrsteilnehmende bereitstellen.