NRW-Pressefoto des Jahres 2023 gekürt

"Flagge zeigen". So hat Fabian Strauch von der Deutschen Presseagentur sein Bild vom 18. Oktober benannt. Es zeigt zwei parallele Kundgebungen in Bochum und es vereint in einem Bild israelische und palästinensische Flaggen. Für die Jury, bestehend aus sieben Mitgliedern, ist die Aktualität des Bildes einer der Gründe, weshalb sie Fabian Strauch als Gewinner kürten. Die Jury sagt in ihrer Begründung außerdem: "Dem Pressefotografen Fabian Strauch ist es auf beeindruckende Art und Weise gelungen, den gesellschaftlichen Konflikt bildlich auf den Punkt zu bringen. Bei einer pro-israelischen Kundgebung auf dem Rathausvorplatz in Bochum gelang es ihm beide Seiten des Konflikts in einem Bild zu verbinden."

Bei dem Journalistenpreis haben 76 Fotografinnen und Fotografen 273 Bilder eingereicht. Davon bewarben sich fünf Journalistinnen und Journalisten mit 16 Fotos um den Nachwuchspreis (bis 30 Jahre). Mit Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West wurden Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro vergeben.





Die Platzierungen

Neben Strauch wurden Christoph Reichwein von der dpa und Maximilian Mann vom "Stern" für die Plätze zwei und drei ausgezeichnet. Christoph Reichwein fotografierte den Moment, als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dem Ehemann der verstorbenen Mevlüde Genc (Kämpferin für den Frieden, Überlebende der Mordanschläge 1993 in Solingen) bei der Trauerfeier kondolierte. Für seine Illustration eines Gewächshauses in Willich erhielt Maximilian Mann den dritten Platz.

Ausgezeichnet wurden außerdem André Hirtz mit einem Sonderpreis für "Das Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen", Daniel Schröder gewann bei einer öffentlichen Publikumswahl auf Instagram, sowie der Homepage des NRW-Landtags den Nachwuchspreis für ein Foto zur Sprengung der Rahmedetalbrücke.

Die Platzierten im Überblick:

Platz 1: Fabian Strauch (dpa)

Platz 2: Christoph Reichwein (dpa)

Platz 3: Maximilian Mann (Stern)

Sonderpreis: André Hirtz (FUNKE Mediengruppe)

Nachwuchspreis: Daniel Schröder (Soester Anzeiger)

Die Jury-Teilnehmer

Zur Jury des NRW-Pressefotos gehörten:

André Kuper, Präsident des Landtags

Julia Laatsch, Fotografin, Freelens, Verband der Fotografinnen und Fotografen

Volkmar Kah, Geschäftsführer Deutscher Journalistenverband NRW

Andreas Müller, Geschäftsführer des Zeitungsverlags Aachen und Mitglied des Vorstands des Zeitungsverlegerverbands NRW

José Narciandi, Landtagskorrespondent Radio NRW und Mitglied im Vorstand der Landespressekonferenz

Prof. Elke Seeger, Fotografie und Konzeption, Prorektorin für Studium und Lehre, Folkwang Universität der Künste

Georg Jorczyk, Grimme-Institut

Autor: Joachim Schultheis