NRW-Regierung plant eigenes Antidiskriminierungsgesetz

NRW wäre damit das erste Flächenland mit einem solchen Gesetz - bisher gibt es ein ähnliches nur in Berlin. Der Entwurf wird nun mit Verbänden beraten und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.

Es gibt bereits Gesetze in Deutschland, die dafür sorgen, dass niemand beispielsweise wegen der Herkunft, des Geschlechts oder der Religion diskriminiert wird. Aber bisher galten diese Gesetze nicht uneingeschränkt für Einrichtungen des Landes, wie beispielsweise in Schulen oder bei der Polizei. Diese Gesetzeslücke will Ministerin Paul schließen. Ihr geht es vor allem darum, dass Missstände aufgedeckt und behoben werden. Beispiel: Wenn einem Mathelehrer nachgewiesen werden kann, dass er Mädchen im Unterricht benachteiligt, nur weil sie Mädchen sind, bietet dieses Gesetz nun eine neue Möglichkeit dagegen vorzugehen.