NRW sagt Schrottimmobilien den Kampf an

Besonders im Fokus stehen Unterkünfte für Beschäftigte – etwa Saisonarbeiter. Künftig soll ein Gütesiegel Mindeststandards garantieren. Scharrenbach erklärt das Ziel: „Damit von vornherein klar ist: Die, die da untergebracht werden, werden angemessen untergebracht. Das Gebäude ist geprüft worden – es ist bestätigt, dass Menschen dort wohnen und leben können." Das Siegel ist dabei keine Kür, sondern Pflicht: Ohne es darf eine Unterkunft gar nicht erst bezogen werden.