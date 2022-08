Dorothee Feller, 56 Jahre alt, geboren in Dorsten, Verwaltungsjuristin und neue Schulministerin von NRW. Vor Schulstart wollen wir 'die Neue' etwas näher kennenlernen und haben sie zum Interview getroffen und ihr dabei eure Fragen gestellt. Wie bereitet sich das Land auf die bevorstehende Coronawelle in den Klassenräumen vor? Gibt es Schulschließungen? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die Dorothee Feller (CDU) gestellt bekommen hat. Das gesamte Gespräch mit unserem Kollegen José Narciandi und Schulministerin Feller hört ihr an dieser Stelle.

