NRW-Schulministerin Feller blick im Interview auf das neue Schuljahr

Das neue Schuljahr wird wieder ein sehr starker Erstklässler-Jahrgang. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler durch die Zuwanderung deutlich gestiegen. Schulministerin Feller will den Lehrkräften an den Grundschulen NRW-weit insgesamt 400 Alltagshelfer an die Seite stellen: Personal, das vor allem bei organisatorischen Dingen helfen soll. Gleichzeitig startet mit dem neuen Schuljahr an den Schulen ein neues Lesekonzept: Es gibt eine neue Pflicht-Lesezeit von 3 mal 20 Minuten pro Woche - und es gibt neues Unterrichtsmaterial für die Grundschulen - unter anderem über ein neues Online-Portal. Feller spricht von einem Marathon, der zurückgelegt werden müsse.

