NRW-Schulministerin Gebauer beantwortet Hörerfragen

© radioNRW

Die Infektionszahlen sind in den letzten Tagen aufgrund der Omikron-Variante stark gestiegen. Die Schulen allerdings bleiben geöffnet. Viele Eltern zeigen sich verunsichert. Sind volle Schulen ein großes Risiko? Sind Distanzunterricht und Homeschooling keine Alternative mehr? Ihr habt viele Fragen zum Schulstart, dem Vorgehen der NRW-Landesregierung in Sachen Schulen und Corona-Tests gestellt. Die Antworten der NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer darauf, hört ihr hier in voller Länge.