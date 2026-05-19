NRW und Schlesien: Neue Botschafter für eine alte Freundschaft

Lukas Podolski gehört nicht zu den offiziellen Botschaftern - aber er war bei der Veranstaltung dabei und unterstützt die Initiative. Sein Leben ist die Geschichte, die die Initiative erzählen will. Geboren in Gleiwitz, mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland, Weltmeister für Deutschland, heute wieder in Schlesien. Auf die Frage von José Narciandi, ob er der Brückenbauer zwischen beiden Ländern sein will, antwortet er trocken: „Ich glaube, das bin ich schon seit Jahren." Zwei Heimaten zu haben, findet er nicht kompliziert - sondern schön.

„Ich glaube, das ist ja kein Verbrechen, wenn man sagt, man hat irgendwie zwei Länder im Herzen. Was man hier drinnen fühlt, das kann man nach außen tragen."

Podolski plant, beim schlesischen Traditionsverein Górnik Zabrze einzusteigen.