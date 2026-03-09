NRW-Warntag am Donnerstag: Sirenen und Handys schlagen Alarm
Am Donnerstag (12. März) findet in NRW wieder der landesweite Warntag statt. Seit acht Jahren wird dieser Probealarm jedes Jahr durchgeführt. Ziel ist es, die Warnsysteme im ganzen Land zu überprüfen und die Bevölkerung vor möglichen Gefahrenlagen zu warnen. Beim Probealarm werden über 6.000 Sirenen in Städten und Gemeinden ausgelöst. Außerdem werden Millionen Smartphones eine Warnmeldung erhalten. Der Warntag startet um Punkt 11 Uhr - eine Gefahr besteht dabei nicht.
Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 09:01
Mehrere Warnsysteme im Einsatz
Beim NRW-Warntag werden verschiedene Warnkanäle parallel getestet. Dazu gehören unter anderem:
- Sirenen in vielen Städten und Gemeinden
- Warn-Apps wie NINA oder KATWARN
- Digitale Anzeigetafeln in einigen Städten
- Warnmeldungen über Cell Broadcast direkt aufs Smartphone
Mit dem Warntag wollen Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und das Technische Hilfswerk regelmäßig überprüfen, ob alle Systeme zuverlässig funktionieren und wie viele Menschen damit erreicht werden.
Digitale Anzeigetafeln sind dabei noch relativ neu: Sie wurden in NRW vor zwei Jahren erstmals beim Warntag getestet und ergänzen seitdem die bestehenden Warnsysteme.
Warnung direkt aufs Smartphone
Viele Menschen werden am Donnerstag um 11 Uhr eine Warnmeldung direkt auf ihrem Handy bekommen. Möglich macht das die sogenannte Cell-Broadcast-Technik.
Dabei senden Mobilfunkanbieter eine Warnung an alle Smartphones, die in einer bestimmten Funkzelle eingebucht sind. Die Meldung erscheint automatisch auf dem Display und gibt einen lauten Signalton ab - selbst wenn das Handy eigentlich stumm geschaltet ist. Der Vorteil: Innerhalb weniger Sekunden können so sehr viele Menschen gleichzeitig erreicht werden - ganz ohne installierte App.
Neu in diesem Jahr - die Entwarnung
Neu beim NRW-Warntag 2026 ist eine zusätzliche Entwarnung. Gegen 11:20 Uhr soll auf den Smartphones eine zweite Meldung erscheinen, die den Probealarm offiziell beendet.
Wer am Donnerstagvormittag Sirenen hört oder eine Warnmeldung auf dem Handy bekommt, muss sich also keine Sorgen machen: Es handelt sich nur um einen Test, der im Ernstfall helfen soll, die Bevölkerung schneller zu warnen.
Autor: Finn Weyden