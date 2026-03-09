NRW-Warntag am Donnerstag: Sirenen und Handys schlagen Alarm

Beim NRW-Warntag werden verschiedene Warnkanäle parallel getestet. Dazu gehören unter anderem:

Sirenen in vielen Städten und Gemeinden

in vielen Städten und Gemeinden Warn-Apps wie NINA oder KATWARN

wie oder Digitale Anzeigetafeln in einigen Städten

in einigen Städten Warnmeldungen über Cell Broadcast direkt aufs Smartphone

Mit dem Warntag wollen Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und das Technische Hilfswerk regelmäßig überprüfen, ob alle Systeme zuverlässig funktionieren und wie viele Menschen damit erreicht werden.

Digitale Anzeigetafeln sind dabei noch relativ neu: Sie wurden in NRW vor zwei Jahren erstmals beim Warntag getestet und ergänzen seitdem die bestehenden Warnsysteme.