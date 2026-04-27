NRW will weniger Bürokratie für Millionen Überschuldete

In Nordrhein-Westfalen sind rund 1,5 Millionen Menschen überschuldet, fast jeder Zehnte. Laut Experten hat das selten mit mangelnder Finanzkompetenz zu tun. Häufig sind Lebenskrisen wie Jobverlust oder der Tod eines Partners der Auslöser. Rechtsanwalt Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW sagt:

„In den wenigsten Fällen geht es um Leute, die einfach nicht mit Geld umgehen könnten.“

Vielmehr gerieten die meisten unverschuldet in finanzielle Notlagen.