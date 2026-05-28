NRW-Wirtschaft unter Druck: Verbraucher müssen mit weiteren Preissteigerungen rechnen

Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent. Besonders betroffen seien energieintensive Branchen wie die Chemie- und Metallindustrie. Gleichzeitig rechnen die Forscher damit, dass steigende Kosten vieler Unternehmen bald auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen werden.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur sieht den Iran-Krieg als entscheidenden Auslöser für die aktuelle Entwicklung.

„Der Iran-Krieg ist auf alle Fälle der exogene Schock, der Nordrhein-Westfalens Wirtschaftswachstum jetzt deutlich mit beeinflusst“

Das sagte Neubaur im Interview. Die Preissteigerungen bei fossilen Rohstoffen träfen Nordrhein-Westfalen als Industriestandort besonders stark.