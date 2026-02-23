NRW-Wirtschaft wächst leicht - aber kein Selbstläufer

Dass NRW etwas hinter dem Bundesschnitt zurückbleibt, führen die Forscher vor allem auf die schwächere Industrieproduktion und einen geringeren Anstieg der Auftragseingänge zum Jahresende 2025 zurück. Zwar hellen sich die Erwartungen in vielen Branchen langsam auf. Doch hohe Energiepreise und Unsicherheiten im - so wörtlich "regulatorischen Umfeld" belasten die Unternehmen weiterhin spürbar.