Nuggets kassieren höchste Saison-Pleite in New York

New York (dpa) - Die New York Knicks haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch gegen die zuvor drei Partien ungeschlagenen Denver Nuggets gewonnen. Ohne den weiter an der Achillessehne verletzten deutschen Center Isaiah Hartenstein holten die Knicks ein 122:84 und bescherten dem Titelverteidiger die deutlichste Saisonniederlage.

Neuzugang OG Anunoby war mit 26 Punkten bester Werfer in einer Partie, die die Knicks von der ersten Minute an im Griff hatten. Nikola Jokic kam auf 31 Punkte und kritisierte seine Mannschaft danach. «Es war nur ein Team auf dem Platz heute. Wir waren einfach nicht da», sagte der Serbe.

Auch die Washington Wizards kassierten eine Niederlage, nur Stunden nachdem Coach Wes Unseld auf eine andere Position versetzt worden war und Brian Keefe als Interimstrainer übernommen hatte. Gegen die Utah Jazz gab es ein 108:123. Es war die sechste Niederlage in Serie, von den 44 Saisonspielen bislang hat Washington nur sieben gewonnen.