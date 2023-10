«O Corno» gewinnt Goldene Muschel in San Sebastián

Das spanische Sozialdrama «O Corno» der Regisseurin und Drehbuchautorin Jaione Camborda hat bei der 71. Ausgabe des Filmfestivals von San Sebastián die Goldene Muschel gewonnen. Camborda nahm die Auszeichnung am Samstagabend in der nordspanischen Metropole in Empfang. Sie ist die erste spanische Filmemacherin, die den begehrten Preis erhält.

