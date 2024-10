Oasis kündigt zwei Konzerte in Australien an

London (dpa) - Die Britpopband Oasis gibt bei ihrer Comeback-Tour 2025 auch zwei Konzerte in Australien. Am 31. Oktober 2025 soll die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher in Melbourne auftreten, am 7. November in Sydney, wie die Band mitteilte. Der Ticketvorverkauf beginnt am nächsten Dienstag (15.10.).

«Wir kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Oasis wird 2025 durch Australien touren!», hieß es auf den Social-Media-Accounts der Band. Dazu zitierte Oasis aus dem bekannten Lied «Down Under» der Gruppe Men At Work.

Noel und Liam Gallagher hatten im Sommer angekündigt, im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu wollen. Die Band aus Manchester, die mit Songs wie «Wonderwall» und «Don't Look Back in Anger» musikalisch die 1990er Jahre geprägt hatte, hatte sich vor 15 Jahren nach einem Streit der Brüder getrennt.

Oasis will mehr als 15 Konzerte in Großbritannien und Irland spielen sowie weitere in Kanada, den USA und Mexiko. Das Branchenmagazin «NME» berichtete Ende September, dass Auftritte auch in den ostasiatischen Metropolen Seoul, Tokio sowie den südamerikanischen Großstädten São Paulo, Santiago und Buenos Aires geplant seien.